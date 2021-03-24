Співачка пішла в сольне плавання після розпаду групи "НеАнгели".

Українська співачка Слава Камінська опублікувала в Instagram короткий ролик зі свого майбутнього кліпу на пісню "911".

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На кадрах видно, що дівчина стоїть спиною до оператора в шкіряних штанях. При цьому вона нахиляється і гладить себе по ногах.

"Я не 911, не служба спасения, не звони мне, когда ты один, по воскресениям", - розсекретила деякі фрази з пісні Слава.

Нагадаємо, Слава Камінська була учасницею групи "НеАнгели". Після того як продюсер групи Юрій Нікітін вирішив припинити співпрацю з дуетом, Слава пішла в сольне плавання.

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Автор: Діана Могилєвич