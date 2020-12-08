Стрімінговий сервіс Netflix опублікував тизер псевдодокументального фільму «Смерть 2020-му».

Читайте такожТворець серіалу "Чорне дзеркало" зніме для Netflix псевдодокументалку про 2020-й рікРолик розміщений на YouTube-каналі сервісу.

Картину зняли творці науково-фантастичного серіалу «Чорне дзеркало» Аннабель Джонс та Чарлі Брукер.

«2020 – цього навіть творці «Чорного дзеркала» не змогли б вигадати. Але їм є що додати», – йдеться у тизері.