На Netflix вийде псевдодокументалка "Смерть 2020-му" / скріншот
Стрімінговий сервіс Netflix опублікував тизер псевдодокументального фільму «Смерть 2020-му».
Читайте такожТворець серіалу "Чорне дзеркало" зніме для Netflix псевдодокументалку про 2020-й рікРолик розміщений на YouTube-каналі сервісу.
Картину зняли творці науково-фантастичного серіалу «Чорне дзеркало» Аннабель Джонс та Чарлі Брукер.
«2020 – цього навіть творці «Чорного дзеркала» не змогли б вигадати. Але їм є що додати», – йдеться у тизері.
«Смерть 2020-му»: тизер
«Смерть 2020-му»: що відомо про фільм
- Сценаристами картини виступили Джонс та Брукер, а режисером фільму – Ел Кемпбелл.
- У проекті знялися Х'ю Грант, Семюел Л. Джексон, Ліза Кудроу, Кумейл Нанджіані, Леслі Джонс, Самсон Кайо, Джо Кірі, Крістін Міліоті, Трейсі Ульман та Дайан Морган.
- Дата виходу фільму й подробиці самого сюжету поки невідомі.
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