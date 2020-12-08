На Netflix вийде псевдодокументалка "Смерть 2020-му" / скріншот

Стрімінговий сервіс Netflix опублікував тизер псевдодокументального фільму «Смерть 2020-му».

Читайте такожТворець серіалу "Чорне дзеркало" зніме для Netflix псевдодокументалку про 2020-й рікРолик розміщений на YouTube-каналі сервісу.

Картину зняли творці науково-фантастичного серіалу «Чорне дзеркало» Аннабель Джонс та Чарлі Брукер.

«2020 – цього навіть творці «Чорного дзеркала» не змогли б вигадати. Але їм є що додати», – йдеться у тизері.

«Смерть 2020-му»: тизер

«Смерть 2020-му»: що відомо про фільм

  • Сценаристами картини виступили Джонс та Брукер, а режисером фільму – Ел Кемпбелл.
  • У проекті знялися Х'ю Грант, Семюел Л. Джексон, Ліза Кудроу, Кумейл Нанджіані, Леслі Джонс, Самсон Кайо, Джо Кірі, Крістін Міліоті, Трейсі Ульман та Дайан Морган.
  • Дата виходу фільму й подробиці самого сюжету поки невідомі.

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Автор: Катерина Шварц