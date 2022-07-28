В український прокат фільм вийде до Дня незалежності 24 серпня 2022 року.

Вийшов трейлер українського воєнного екшну "Снайпер. Білий Ворон" про війну на Донбасі, заснованого на реальних подіях.

Як повідомляє прес-служба Kinomania Film Distribution, в український прокат фільм вийде до Дня незалежності 24 серпня 2022 року.

Події фільму розпочинаються у 2013 році. Пацифіст-дивак Микола Вороненко проводить екологічний експеримент: разом зі своєю вагітною дружиною Настею він живе у власноруч виритій норі на нещодавно придбаній землі під Горлівкою на Донеччині. Подружжя відмовляється від шкідливих благ цивілізації, прагнучи довести людству, що жити в гармонії з природою у 21 столітті можливо. Попри побутові труднощі, сім’я диваків відчуває себе щасливою й вірить у цінність та успішність свого експерименту.

Наївний світ Миколи руйнується з початком війни на Донбасі – бойовики вбивають вагітну дружину і вщент спалюють його дім. Не знаходячи виправдання цій жорстокості, він приймає доленосне рішення й вступає в добробат у лави снайперів. Спочатку з дивака-математика насміхаються, але згодом, завдяки своїй впертості, він доводить, що з ним таки варто рахуватися.

Режисером фільму став Мар‘ян Бушан, для якого це дебютна режисерська робота. Ролі у фільмі виконують Павло Алдошин, Марина Кошкіна, Андрій Мостренко, Роман Семисал, Олег Драч, Роман Ясіновський, Олег Шульга та інші.

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