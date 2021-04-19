Роль Снупа Догга в серіалі поки не розкрита.

Снуп Догг приєднався до акторського складу майбутнього серіалу Netflix про вампірів під назвою «Денна зміна».

Читайте також"Армія мерців" отримала офіційний трейлерЯк повідомило видання THR, репер складе компанію Джеймі Фоксу: він зіграє звичайного робітника, який насправді прикриває свою справжню діяльність — винищення вампірів. «Він просто хоче забезпечити хороше життя своєї кмітливої дочки, але його повсякденна робота з прибирання басейну в долині Сан-Фернандо — це прикриття для його реального джерела доходу", - пише THR.

Роль Снупа Догга в серіалі поки не розкрита.

Над проектом працюють керівники франшизи "Джона Уіка". Крім акторської роботи, Фокс також буде продюсувати "Денну зміну", яка стане режисерським дебютом Джей Джей Перрі. Сценарій для проекту написав Тайлер Тайс, і, за деякими припущеннями, очікується, що проект дебютує на Netflix вже наступного року, передає popcornnews.

Бойовик розповість про війну вампірів і звичайних людей. Джеймі Фокс представить головного персонажа, який займається винищенням небезпечних істот. Поки Фокс зайнятий роботою над "Людиною-павуком", де він знову зіграє роль лиходія Електро. Також в серіалі ролі виконають Дейв Франко, Міган Гуд, Карла Соуза, Ерік Ланге, Зайон Броднакс.

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Автор: Ірина Погоріла