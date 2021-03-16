Серіал покаже Disney+ вже 19 березня.

Marvel Studios оприлюднили фінальний трейлер серіалу "Сокіл і Зимовий Солдат".

Читайте такожЗавершилися зйомки "Бетмена" з Робертом Паттінсоном

Про це повідомляє popcornnews.

Згідно з сюжетом, колишні суперники стануть партнерами. Вони об'єднають свої зусилля заради того, щоб перемогти ворогів.

На кадрах видно, що Сем Вілсон (Сокіл) намагається впоратися зі щитом Капітана Америки, який залишив йому Стів Роджерс перед відходом, а також з проблемами, які звалилися на нього у зв'язку з цією відповідальністю. Бакі Барнс (Зимовий Солдат) намагається знайти своє місце в новому світі.

Інші новини УНІАН:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Діана Могилєвич