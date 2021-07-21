Телеканал 1+1 працює над новим п'ятим сезоном головного танцювального шоу країни "Танці з зірками".

Вже зовсім скоро свято краси і танцю повернеться на телеекрани. Творці шоу інтригують, що занурять глядача в атмосферу величного балу, а також здивують новими постановками і яскравими зоряними перевтіленнями.

Минулого тижня учасник групи Танок на майдані Конго Олег Фагот Михайлюта прийняв традиційний #танціззіркаміchallenge від співачки Джамали і кинув виклик наступним зіркам. Так, челендж від Фагота прийняв україно-американський чемпіон світу з латинських танців, хореограф, переможець шоу "Dancing With The Stars" Макс Чмерковський. У відео він повідомив, що стане новим суддею "Танців з зірками". Також Фагот передав виклик солістці групи KAZKA Олександрі Заріцькій. Співачка прийняла челендж, опублікувавши на своїй сторінці в Instagram відео, в якому танці їй зустрічаються на кожному кроці.

"Я дуже рада в цьому році вийти на паркет "Танців з зірками". Впевнена, що новий сезон буде особливим. Мені хочеться станцювати всі види танців. Я любила танцювати з дитинства, з трьох років. Експериментів було багато, спочатку це були народні танці, потім бальні і навіть рок-н-рол. Мені все це дуже подобалося, я любила вбиратися в усі ці сукні, українські віночки і вишиванки. Якщо говорити про види танців, то більше чекаю самбу, думаю для мене вона стане випробуванням, а ми легких шляхів не шукаємо", - прокоментувала Олександра Заріцька свою участь в "Танцях з зірками"

Співачка кинула виклик українському акторові, зірці серіалу "Слід", триразовому чемпіону України зі стриптизу Олексію Суровцеву, а чи прийме він #танціззіркаміchallenge, стане відомо вже скоро.

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Автор: Діана Могилєвич