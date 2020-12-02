Найпопулярніші пісні в Україні / фото pixabay.com

Spotify назвав найпопулярніші треки і виконавців в Україні.

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Найпопулярнішою виконавицею стала Billie Eilish, а найпопулярнішою піснею - "Снова я напиваюсь".

Топ-5 виконавців:

  • kizaru
  • MORGENSHTERN
  • Скріптоніт
  • Макс Корж
  • ЛСП

Топ-5 виконавиць:

  • Billie Eilish
  • Ariana Grande
  • Zivert
  • Dua Lipa
  • Halsey

Топ-5 альбомів:

  • BORN TO TRAP, kizaru
  • YAMAKASI, Miyagi & Andy Panda
  • OLD BLOOD, Вoulevard Depo
  • Karmageddon, kizaru
  • After Hours, The Weeknd

Топ-5 груп:

  • BTS
  • Miyagi & Andy Panda
  • Король і шут
  • $uicideBoy$
  • Rammstein

Топ-5 треків:

  • "Снова я напиваюсь", SLAVA MARLOW
  • "Дежавю", kizaru
  •  Blinding Lights, The Weeknd
  •  Cadillac, MORGENSHTERN, Елджей
  • "Поболело і прошло", HENSY

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Автор: Діана Могилєвич