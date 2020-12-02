Найпопулярніші пісні в Україні / фото pixabay.com
Spotify назвав найпопулярніші треки і виконавців в Україні.
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Найпопулярнішою виконавицею стала Billie Eilish, а найпопулярнішою піснею - "Снова я напиваюсь".
Топ-5 виконавців:
- kizaru
- MORGENSHTERN
- Скріптоніт
- Макс Корж
- ЛСП
Топ-5 виконавиць:
- Billie Eilish
- Ariana Grande
- Zivert
- Dua Lipa
- Halsey
Топ-5 альбомів:
- BORN TO TRAP, kizaru
- YAMAKASI, Miyagi & Andy Panda
- OLD BLOOD, Вoulevard Depo
- Karmageddon, kizaru
- After Hours, The Weeknd
Топ-5 груп:
- BTS
- Miyagi & Andy Panda
- Король і шут
- $uicideBoy$
- Rammstein
Топ-5 треків:
- "Снова я напиваюсь", SLAVA MARLOW
- "Дежавю", kizaru
- Blinding Lights, The Weeknd
- Cadillac, MORGENSHTERN, Елджей
- "Поболело і прошло", HENSY
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