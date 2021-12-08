Творці фільму представили тизер-постер і оголосили довгоочікувану дату прем'єри в кінотеатрах.

90-ті - це свобода, час справжніх змін, а в разі героя фільму "Я, "Побєда" і Берлін" – ще й пошуки себе і свого призначення. Саме в цей період активно розквітає субкультура, музиканти експериментують зі звучанням, всі носять смішні светри і скрізь шукають модні джинси. Період хаосу і сірості, довжелезних черг в магазинах, коли в дефіциті – все, наш герой бачить все зовсім з іншого боку, немов через окуляри позитиву, прокладаючи собі шлях до нових можливостей.

Героям стрічки майже завжди щастить - вони зловили попутний вітер і мчать назустріч новому досі незвіданому, принаймні, для Кузьми. Ми побачимо великий Львів, неймовірні українські пейзажі та яскравий Нічний (спойлер: і не тільки) Берлін. На Кузьму і його друга Барда випаде чимало запаморочливих пригод: буде весело і місцями ну дуже драйвово. Музикант-новачок і стиляга-спекулянт проїдуть разом майже 2000 кілометрів з обшарпаними манекенами в багажнику старенької "Побєди" і з вірою в те, що все, що відбувається в житті - тільки на краще.

Все це настрій передає тизерний постер фільму: нескінченна дорога, яка готує для героїв нові, незабутні пригоди, крута гітара, дефіцитний товар і вона – та ж "Побєда".

Побачити, як відривалися в 90-е, і згадати бурхливе минуле можна в кіно з 24 березня 2022!

"Я, "Побєда" і Берлін" - історія звичайного хлопця, музиканта-початківця Кузьми. За три дні до запланованого концерту він відправляється зі своїм другом Бардом в Берлін на старій "Побєді". Кажуть, там є колекціонер, готовий обміняти жовту бестію на шестисотий Мерс. Кузьма обіцяє своїй дівчині Барбарі повернутися додому на новій тачці, а хлопцям – встигнути на виступ.

Вже з перших хвилин поїздки все, звичайно, йде не за планом. Однак точно відомо одне: подія допоможе героям знайти справжнє призначення.

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Автор: Діана Могилєвич