У програму кінофестивалю "Берлінале" потрапив український фільм Катерини Горностай "Стоп-Земля".
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У рамках конкурсної програми фестивалю Generation 14plus український фільм "Стоп-Земля" боротиметься за глядацькі симпатії. Стрічка розповість про дорослішання на прикладі історій підлітків у київській школі.
Щоб розсудити конкурсантів і розподілити між ними призи, оргкомітет фестивалю запросив шістьох лауреатів "Золотого ведмедя", нагороджених вже в XXI столітті. Це торішній тріумфатор, іранець Мохаммад Расулоф ("Зла не існує", 2020), ізраїльтянин Надав Лапід ("Синоніми", 2019), румунка Адіна Пінтіліє ("Не торкайся", 2018), угорка Ілліко Еньеді ("Про тіло і душу", 2017), італійський документаліст Джанфранко Розі ("Вогонь у морі", 2016) і трохи порушує патерн боснійка Ясміла Жбанич ("Грбавиця", 2006).
Нагадаємо, що цього року через пандемію COVID-19 організаторам Берлінале довелося роз'єднати події фестивалю, він проходитиме у два етапи. У березні в онлайн-форматі пройдуть всі заходи фестивалю для фахівців кіногалузі, а в червні, вже офлайн, відбудуться покази фільмів фестивалю для широкої аудиторії.
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