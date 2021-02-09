Цього року через пандемію COVID-19 Берлінале відбудеться у два етапи.

Світова прем’єра створеного за підтримки Держкіно повнометражного ігрового дебюту української режисерки Катерини Горностай "СТОП-ЗЕМЛЯ" відбудеться на 71-му Берлінському міжнародному кінофестивалі, у конкурсній програмі Generation 14plus.

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Про це повідомляє прес-служба Державного агентства України з питань кіно.

Цього року через пандемію COVID-19 Берлінале відбудеться у два етапи. Конкурсні покази проведуть навесні в онлайн-форматі, а для широкого загалу фільми демонструватимуть у червні 2021 року. Реліз фільму в Україні планується в другій половині 2021-го року.

Фільм "СТОП-ЗЕМЛЯ" став одним із переможців Одинадцятого конкурсного відбору Держкіно. Це чуттєва автобіографічна історія про дослідження себе. 16-річна Маша вчиться у звичайній київській школі в 11-А класі. Не почуватися дивно та відсторонено в колективі їй допомагають близькі друзі Яна та Сєня, по-своєму переживаючи напружену шкільну буденність. Окрім майбутніх екзаменів вийти з зони комфорту Машу змушує закоханість в однокласника Сашу. Вона розуміє, якщо не наважишся – ніколи не знатимеш, чи є щось у відповідь.

У стрічці грають непрофесійні актори-підлітки, з якими режисерка та авторка сценарію стрічки Катерина Горностай працювала в акторській лабораторії восени 2019 року.

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Автор: УНІАН