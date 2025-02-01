У 2023 році на цьому фестивалі попередня робота режисера фільм "20 днів у Маріуполі" дістала приз глядацьких симпатій.

Нова стрічка українського режисера Мстислава Чернова "2000 метрів до Андріївки", який отримав Оскар за фільм "20 днів у Маріуполі", здобула приз "за режисуру" на американському фестивалі "Санденс".

Фільм був представлений у номінації "Світове документальне кіно". Про це повідомляє Sundance Film Festival на своїй сторінці у "Фейсбук".

Цікаво, що у 2023 році на цьому фестивалі попередня робота режисера фільм "20 днів у Маріуполі" дістала приз глядацьких симпатій.

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Про що новий фільм Чернова

Як пише "Суспільне Донбас", фільм "2000 метрів до Андріївки" розповідає про завдання одного українського взводу: подолати добре укріплений кілометр лісу, щоб звільнити стратегічно важливе село від російських військ.

"Журналіст супроводжує їх, але чим далі вони просуваються зруйнованою батьківщиною - тим більше усвідомлюють, що ця війна може ніколи не закінчитися", - сказано у статті.

Зазначається, що знімати фільм почали у вересні 2023 року, а вся робота зайняла майже півтора року. Крім Чернова над стрічкою працювали фотограф Олександр Бабенко та продюсерки Мішель Мізнер і Рейні Аронсон-Рат. Музику до фільму створив дворазовий лауреат премії "Ґреммі" композитор і музичний продюсер Сем Слейтер ("Чорнобиль", "Джокер").

"2000 метрів до Андріївки" є частиною співпраці між Frontline та Associated Press, яка досліджує російську війну проти України.

Старша віцепрезидентка і виконавча редакторка Associated Press Джулі Пейс розповіла, що стрічка представляє неупереджений погляд на війну в Україні, "показуючи реальність того, що відбувається на місцях".

Що відомо про кінофестиваль Sundance

"Санденс" - американський кінофестиваль незалежного кіно, який проводиться щороку наприкінці січня в Парк-Сіті, штат Юта, США. Його організатором є Sundance Institut, який займається відкриттям, розвитком і підтримкою незалежних кіно- та театральних митців зі всього світу, а також представляє їхні нові роботи громадськості.

На кіно фестивалі у 2025 році представлені 87 повнометражних фільмів з 33 різних країн і територій. Директор фестивалю Юджин Ернандес розповів:

"Цьогорічна програма готова до зустрічі з нашими глядачами, індустрією та ширшою культурою в момент багатьох глобальних питань. Роботи, які наші митці представляють вперше на майбутньому фестивалі, стануть приводом для дискусій. Ми з нетерпінням чекаємо можливості поділитися цими моментами відкриттів з нашими громадами і вдячні нашим митцям за те, що вони довірили нам свої історії".

"2000 метрів до Андріївки" - що каже Чернов

Раніше Мстислав Чернов розповів про свою нову кінороботу "2000 метрів до Андріївки", прем'єра якої відбулася 23 січня в США на фестивалі в "Санденс". За його словами, робота над стрічкою вимагала нових підходів. Режисер намагався реалістично передати всі події та з перших хвилин перегляду захопити глядача.

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