зображення Marvel Entertainment / YouTube

Marvel Entertainment випустила тизер "Судного дня" - проєкт, у якому, як очікується, зустрінуться герої "Месників", "Людей Ікс" та "Вічних".

Тизер опубліковано в Twitter.

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У поширеному ролику показано логотипи трьох суперкоманд та дату виходу стрічки "Судний день" - влітку 2022 року. Жодних деталей не розкрито.

Торік у Marvel натякали тотальну війну між Вічними та Месниками. 

Раніше голлівудська зірка Анджеліна Джолі подякувала кінокомпанії Marvel, що та не піддалася тиску низки країн Персидської затоки та не цензурувала фільм "Вічні".

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