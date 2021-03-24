Кадр з фільму / скріншот YouTube
Згідно з трейлером, Супергьорл і її команда зіткнеться з суперлиходієм Лексом Лютором.
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Про це повідомляє popcornnews.
Нагадаємо, у фіналі п'ятого сезону головні герої протистоять подвійній загрозі - Лексу Лютору і секретній злочинній організації "Левіафан". Супергероям довелося заручитися підтримкою Лекса, щоб впоратися з організацією. Але вже в новому сезоні дівчата будуть боротися з самим Лексом.
Відомо, що шостий сезон вийде 30 березня. В цілому очікується 20 серій.
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