Телеканал The CW опублікував трейлер шостого сезону серіалу "Супергьорл".

Згідно з трейлером, Супергьорл і її команда зіткнеться з суперлиходієм Лексом Лютором.

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Про це повідомляє popcornnews.

Нагадаємо, у фіналі п'ятого сезону головні герої протистоять подвійній загрозі - Лексу Лютору і секретній злочинній організації "Левіафан". Супергероям довелося заручитися підтримкою Лекса, щоб впоратися з організацією. Але вже в новому сезоні дівчата будуть боротися з самим Лексом.

Відомо, що шостий сезон вийде 30 березня. В цілому очікується 20 серій.

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Автор: Діана Могилєвич