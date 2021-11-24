Новий фантастичний трилер про динозаврів вийде в український прокат 9 червня 2022 року.

Вийшов перший тизер фільму "Світ Юрського періоду 3: Домініон" (Jurassic World: Dominion), який стане прямим продовженням фільму 2018 року.

Як повідомляє прес-служба B&H film distribution, новий фантастичний трилер про динозаврів вийде в український прокат 9 червня 2022 року.

Події нового фільму розгортатимуться через деякий час після попередньохї частини, в світі, де величезні рептилії тепер живуть пліч-о-пліч з людьми. Після подій 2018 року динозаври стали поширені в диких місцях, що оточують міста по всьому світу. Давні ящери і сучасні люди намагаються співіснувати в одній екосистемі, та часом це призводить до фатальних наслідків.

У першому тизері глядачам розповіли передісторію існування динозаврів, в центрі якої опинився непереможний хижак. Вочевидь, саме він опиниться в центрі нового фільму.

Читайте такожУ "Вартових галактики 3" представлять нового могутнього супергероя MarvelВідомо, що до своїх ролей повернуться актори з перших двох частин нової трилогії "Світ Юрського періоду" – Кріс Претт ("Вартові галактики", "Пробудження") і Брайс Даллас Ховард ("Таємничий ліс", "Прислуга"). Також у фільмі з'являться актори з оригінального "Парку Юрського періоду" – Сем Нілл ("Гострі Картузи", "Книга джунглів"), Джефф Голдблюм ("Муха", "Тор: Раґнарок") та Лора Дерн ("Шлюбна історія", "Синій оксамит"). Серед новачків франшизи – Омар Сі ("1+1", "Люпен").

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Автор: Марина Григоренко