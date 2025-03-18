В український прокат стрічка від режисера "Гострих картузів" вийде 3 квітня 2025 року.

Вийшов український трейлер напруженої драми "Такі дрібниці" (Small Things like These) з Кілліаном Мерфі ("28 днів потому", "Початок", "Оппенгеймер", серіал "Гострі картузи"), що відкривала минулорічний Берлінський міжнародний кінофестиваль.

За сюжетом фільму, напередодні Різдва Білл – добросердний торговець вугіллям і батько п'ятьох доньок – випадково дізнається про жахливі умови в місцевому монастирі, де утримують "занепалих жінок". Це відкриття пробуджує болісні спогади про власне дитинство та ставить чоловіка перед моральною дилемою: зберегти мовчання, як це роблять усі в місті, чи ризикнути всім, щоб врятувати жінок.

Фільм є екранізацізацією однойменного бестселера ірландської письменниці Клер Кіґан, що був відзначений премією Орвелла за політичну літературу та номінований на Букерівську премію.

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Для виконавця головної ролі Кілліана Мерфі, володара премій "Оскар", "Золотий глобус" та BAFTA, цей фільм став першим повним метром у його продюсерській кар'єрі. Також серед продюсерської команди стрічки – знамениті голлівудські актори Бен Аффлек і Метт Деймон.

Режисером фільму став Тім Мілантс, який працював над третім сезоном серіалу "Гострі картузи". Він також є номінантом премії BAFTA за режисуру серіалу "Нічні виклики" (2022) з Мартіном Фріменом та володарем "Кришталевого глобуса" Міжнародного кінофестивалю в Карлових Варах за режисуру фільму "Патрік" (2019).

Жіночі ролі у фільмі виконали такі відомі ірландські та британські акторки, як дворазова номінантка на "Оскар" Емілі Вотсон ("Кохання, що збиває з ніг", серіала "Чорнобиль", "Дюна: Пророцтво"), Мішель Фейрлі (серіали "Гра престолів", "Бріджертони: Історія королеви Шарлотти"), Айлін Волш ("Сестри Магдалини"), Гелен Біен (серіали "Це Англія '88", "Це Англія '90"). За цю роль Емілі Вотсон отримала "Срібного ведмедя" Берліського кінофестивалю.

Наразі оцінка фільму на IMDb становить 6,8 з 10 балів, тоді як на Rotten Tomatoes він отримав 93% схвалення від критиків з відзнакою "Сертифікована свіжість" та 81% від глядачів. Водночас на Metacritic кіноексперти оцінили його у 82 зі 100 балів з відзнакою "Обов'язкове до перегляду" (відповідає характеристиці "всезагальне визнання"), а широка аудиторія – в 7,1 з 10 балів (відповідає характеристиці "в цілому позитивні відгуки").

Як повідомила пресслужба кінокомпанії "Артхаус Трафік", в український прокат стрічка вийде 3 квітня 2025 року.

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