Цього разу артисти, які є авторами синглу, виступили у відео в ролі оповідачів.

Українські артисти TamerlanAlena випустили кліп на пісню "Святая вода", який вийшов як короткометражний фільм.

"Бувають моменти, коли всі проблеми накопичуються разом і життя підставляє нам підніжки - розповів дует TamerlanAlena. - Після таких падінь обов'язково відбувається той самий чарівний момент оновлення і перезавантаження, і ми з новими силами продовжуємо підкорювати свої цілі і вершини, піднімаємося і йдемо далі".

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Назва роботи "Святая вода" повністю уособлює події в кліпі - в процесі зйомок на TamerlanAlena було вилито понад 200 літрів води з розпилювача, конструкцію для якого команда створювала спеціально в студії.

"Вода, будь то сльоза або дощ, є символом очищення. Святою водою ми, як би змиваємо весь вантаж і негатив, трансформуючи його в позитивний результат. Всі проблеми на роботі, у творчості, або у відносинах налагоджуються, і ми готові до нових звершень", - додав дует.

Свіжий кліп дуету на авторську композицію "Святая вода" був знятий у двох містах-мільйонниках України - Києві та Харкові. Режисером відеороботи виступив Олексій Островой, а ідея народилася у пари під час відпочинку в Дубаї. Спеціально для кліпу була запрошена художниця, яка в реальному часі малювала обкладинку треку на полотні, розміром 3 на 4 метри.

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Автор: Діана Могилєвич