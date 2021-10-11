10 жовтня відбувся шостий ефір.

У неділю, 10 жовтня, пройшов шостий ефір шоу "Танці з зірками". Цього разу учасники проекту розповіли про людей, які їх надихають і підтримують.

Так, в шостому ефірі в зоні ризику опинилися три пари - Олександра Зарицька та Юрій Мєшков, Lida Lee і Олексій Базела, Ольга Харлан та Дмитро Дікусар.

Сьогодні свою боротьбу на проекті припинила пара, яка набрала найменшу кількість голосів - Lida Lee і Олексій Базела. Вони виконали пасодобль під пісню Тіни Кароль "Выше облаков".

Шоу мала покинути ще одна пара, але судді не змогли вирішити, хто ж піде з проекту. В результаті обидві пари залишили.

Нагадаємо, в шостому випуску шоу до трійки суддів Влада Ями, Катерини Кухар і Макса Чмерковського приєдналася фронтвумен групи TheHardkiss Юлія Саніна. У минулому сезоні вона розділила перше місце зі співачкою Сантою Дімопулос. А ось на балконі зіркових учасників зустрічала телеведуча Маша Єфросиніна, яка теж раніше брала участь в шоу.

Крім того, відкривав ефір син померлого легендарного хореографа Григорія Чапкіса - Грег.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Діана Могилєвич