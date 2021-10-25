За підсумками восьмого ефіру проект покинула ще одна пара.

У неділю, 24 жовтня, відбувся восьмий ефір найбільш танцювального шоу країни "Танці з зірками". Учасники дивували не тільки своїми образами, а й номерами. Так, в цьому ефірі до пар приєдналися зірки, які раніше брали участь у проекті.

За підсумками ефіру в зоні ризику опинилися три пари - Костянтин Войтенко та Роксоляна Маланчук, Євгенія Власова та Макс Леонов, Артур Логай та Анна Кареліна.

Глядачі врятували Войтенко та Маланчук, а судді обрали Логай та Кареліну. Тому Власова і Леонов залишили проект, так і не дійшовши до фіналу.

У восьмому ефірі вони виконали румбу під пісню Майкла Джексона "Dirty Diana".

Відзначимо, що балкон вели зірки "Жіночого Кварталу" Володимир Шумка, Ірина Сопонару і Анастасія Оруджова, яка через травму ноги змушена була покинути шоу на початку цього сезону.

Також на паркеті "Танці з зірками" виступив український артист Володимир Дантес, який нещодавно випустив нову пісню і кліп до неї.

Нагадаємо, у сьомому ефірі шоу покинули одразу дві пари - Джамала і Антон Нестерко і Стас Горуна і Даніела Преап.

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Автор: Діана Могилєвич