Вже цієї неділі на телеканалі 1+1 головне танцювальне шоу країни "Танці з зірками" перетне екватор сезону - о 21:00 відбудеться сьомий прямий ефір.

Вечір "Танців з зірками" буде присвячений українським зіркам, які вийдуть на паркет, щоб заспівати для пар та глядачів свої головні хіти.

До суддів цієї неділі приєднається співачка NK, а вестиме балкон епатажна співачка та учасниця "Танців з зірками" Оля Полякова, яка і відкриватиме святковий вечір одним з найвідоміших хітів. NK подарує глядачам виступ з хітом цього року – "Красное вино".

Вже у неділю зірки виконуватимуть ті стилі танців, яких боялися найбільше.

Вже незабаром стане відомо, чи покине проект співачка Джамала, яка обіцяла, що якщо не буде прогресу у техніці до 7 ефіру, то вона сама піде з паркету. Артистка станцює незвичний для себе стиль – хіп-хоп під живе виконання від AlyonaAlyona.

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Автор: Діана Могилєвич