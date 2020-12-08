Кліп знятий на пісню "Миг".

Українські актори Тарас Цимбалюк і Даша Трегубова знялися в кліпі російського гурту "Ленінград".

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Також у кліпі знялися ще дві українські зірки - Ольга Голдіс і Вікторія Варлей. Варто відзначити, що лідером групи є Сергій Шнуров, який відвідував окупований півострів Крим і навіть був внесений в базу "Миротворець".

Про що кліп

Дві українські актриси, яким за сюжетом під 40 років, борються за серце одного чоловіка Тараса. При цьому він фліртує одразу з двома. Потім вони опиняються обидві в туалеті і влаштовують бійку. В результаті вони не можуть повернутися в зал до предмета свого обожнювання, і Тарас дістається третій дівчині - Даші Трегубовій. Суть кліпу в тому, щоб висміяти дорослих жінок, які зловживають пластичними операціями, а потім хочуть "замутити" з молодим кавалером.

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Автор: УНІАН