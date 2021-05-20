Pornhub за допомогою нейромереж розфарбував та поліпшив 20 еротичних фільмів, які з'явилися з 1896-го по 1948 рік. Ретро-колекцію під назвою Remastured випустили на сайті.
Про це повідомили на сайті сервісу.
Щоб додати кольори старовинним фільмам, нейромережа вивчила понад 100 тисяч відео та зображень для дорослих зі своєї бібліотеки. Штучний інтелект навчився розпізнати ледь помітні відтінки пеніса та сосків та врахував цю інформацію під час реставрації роликів.
«З того моменту, як хтось зрозумів, як робити відео, люди почали знімати фільми для дорослих. Ми подумали, що важливо не тільки зберегти, але й модернізувати ці фільми, і ми дуже раді включити цю добірку майстерно відреставрованих старовинних матеріалів в нашу бібліотеку, щоб користувачі могли насолодитися олдскульною еротикою з минулої епохи», – йдеться в повідомленні.
Ever wondered what the very first porn videos looked like?! With the help of AI tech, Pornhub launches “Remastured,” an innovative project that has restored and colorized century-old erotic films so our viewers can indulge in porn from a bygone erahttps://t.co/CgD0kei80Lpic.twitter.com/PCXW0Bf5b9— Pornhub (@Pornhub) May 19, 2021
До колекції увійшли роботи таких піонерів кіно, як Томас Едісон та Жордж Мельєс.
Найстаріший відреставрований фільм 1896 року називається «Жінка, яка роздягається». Дівчина просто знімає з себе кілька шарів сукні та залишається у спідній білизні.
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