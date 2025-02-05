Побачити хітовий мюзикл на "великих екранах" можна буде з 10 квітня 2025 року.

Вийшов перший трейлер екранізації мюзикла про українське Розстріляне відродження "Ти [Романтика] в кіно", який можна буде побачити в кінотеатрах з 10 квітня 2025 року.

Як повідомила пресслужба компанії FILM.UA Group, "Ти [Романтика] в кіно" – це перший в Україні оригінальний історичний мюзикл, який дає можливість побачити українських письменників минулого сторіччя як живих людей, а не як імена з підручників. Історія розповідає про події у будинку "Слово" в Харкові, в якому на початку ХХ століття радянська влада вбила сотні представників української творчої еліти.

"Мюзикл змітає пил часу з імен Хвильового, Курбаса, Сосюри, Семенка... Вперше на музику поставили історію зради поета Павла Тичини, службу у Третій Штурмовій Володимира Сосюри, розстріл кожного другого з українських письменників у будинку "Слово", самогубство Миколи Хвильового", – розповідає команда авторів.

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Події сторічної давності тут переплітаються із сучасністю та війною проти Росії. Головний посил мюзиклу – історія, на жаль, циклічна.

Зазначається, що фільм демонструватиме виставу в її сценічному вигляді, з акцентом на кінематографічній динаміці: використання крупних планів, зміни ракурсів, фокусування на деталях, які підсилюють емоційний вплив театральної гри.

Нагадаємо, у 2024 році мюзикл "Ти [Романтика]" наживо на сцені побачили близько 60 тисяч глядачів. Робота отримала великий культурний резонанс, про неї писали BBC, Forbes, Vogue та New York Times. Тепер у прихильників творчого об'єднання МУР є можливість оцінити виставу у кіноформаті.

"Це не вистава про трагедію Розстріляного відродження, бо скільки вже можна сумувати. Це не вистава з ключовою ідеєю, що "треба любити Україну, і тоді все буде добре". Ні. Цього недостатньо. Це вікно у минуле, коли ти приходиш і розчиняєшся в харківському будинку "Слово", в тій епосі, в діалогах Сосюри, Хвильового. Ось що таке романтика – це можливість подорожувати у часі", – пояснив режисер мюзиклу "Ти [Романтика]" Олександр Хоменко.

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