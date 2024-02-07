В український прокат фільм "Тихе місце: День перший" вийде 27 червня 2024 року.

Кінокомпанія Paramount Pictures випустила перший трейлер фільму жахів "Тихе місце: День перший" (A Quiet Place: Day One), що є приквелом хітових фільмів 2018 та 2020 року.

Як можна здогадатися з назви, фільм розповідатиме про перші дні жахливого вторгнення загадкових кровожерливих інопланетних монстрів на Землю, які не бачать, але дуже добре чують. Опинившись віч-на-віч перед небаченою досі загрозою, людям доведеться обирати: пристосуватися до потойбічного зла чи стати його здобиччю.

Головні ролі у фільмі виконали Люпіта Ніонго ("12 років рабства", "Чорна пантера", "Ми"), Джозеф Квінн (серіал "Дивні дива", фільм "Оверлорд") та Джимон Гонсу ("Кривавий алмаз", "Вартові галактики", "Шазам!"). Останній повторив роль "людини з острова", якого глядачі вже могли бачити у другій частині франшизи.

Режисером та сценаристом фільму виступив Майкл Сарноскі, це його друга повнометражна робота після розхваленого критиками артхаусного трилера "Свиня" 2021 року з Ніколасом Кейджем в головній ролі.

Водночас Джон Кразінські, який є автором франшизи та режисером перших двох фільмів, у приквелі виступив співавтором історії та продюсером.

Як повідомила прес-служба B&H film distribution, в український прокат фільм "Тихе місце: День перший" вийде 27 червня 2024 року.

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