Вихід продовження фільму "Тихе місце" від кіностудії Paramount знову перенесли.
Про це повідомляє The Hollywood Reporter. Раніше вихід картини у кінотеатрах був запланований на весну 2021 року. Читайте такожУкраїнський фільм "Мої думки тихі" отримав нагороду на фестивалі у США
Але кіностудія заявила, що фільм вийде 17 вересня. Причини такого рішення не називаються.
Зазначимо, раніше видання Variety склало список найбільш очікуваних фільмів 2021 року, серед яких — і сиквел "Тихого місця".
Успіх фільму "Тихе місце"
Фільм "Тихе місце" вийшов у 2018 році. Картина зібрала у світовому прокаті понад $340 млн при бюджеті в $21 млн.
Стрічка розповідає про сім'ю, яка рятується від монстрів, що реагують на будь-який звук.
"Тихе місце-1": трейлер
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