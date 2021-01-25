Запланований вихід картини знову переноситься.

Вихід продовження фільму "Тихе місце" від кіностудії Paramount знову перенесли.

Про це повідомляє The Hollywood Reporter. Раніше вихід картини у кінотеатрах був запланований на весну 2021 року. Читайте такожУкраїнський фільм "Мої думки тихі" отримав нагороду на фестивалі у США

Але кіностудія заявила, що фільм вийде 17 вересня. Причини такого рішення не називаються.

Зазначимо, раніше видання Variety склало список найбільш очікуваних фільмів 2021 року, серед яких — і сиквел "Тихого місця".

Успіх фільму "Тихе місце"

Фільм "Тихе місце" вийшов у 2018 році. Картина зібрала у світовому прокаті понад $340 млн при бюджеті в $21 млн.

Стрічка розповідає про сім'ю, яка рятується від монстрів, що реагують на будь-який звук.

"Тихе місце-1": трейлер

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Автор: Ольга Робейко