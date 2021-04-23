Цю пісню Тілль Ліндеманн виконав російською мовою.

Соліст гурту "Раммштайн" Тілль Ліндеманн опублікував кліп до каверу на хіт "Любимый город" Марка Бернеса.

Цю пісню він виконав російською мовою, незважаючи на те, що його рідна мова - німецька.

Як повідомляє телеграм-канал Mash, кавер виявився саундтреком до нового фільму Тимура Бекмамбетова "Дев'ятаєв", який скоро вийде в прокат в РФ.

У кліпі німецький музикант то зображує естрадного виконавця в строгому костюмі, співаючого в темному залі, то запускає модель літака, то піднімається в небо за штурвалом літака Р-39 Aerocobra.

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Автор: Олег Давигора