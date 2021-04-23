Тілль Ліндеманн в кліпі на пісню "Любимый город" / скріншот з відео

Соліст гурту "Раммштайн" Тілль Ліндеманн опублікував кліп до каверу на хіт "Любимый город" Марка Бернеса.

Цю пісню він виконав російською мовою, незважаючи на те, що його рідна мова - німецька.

Як повідомляє телеграм-канал Mash, кавер виявився саундтреком до нового фільму Тимура Бекмамбетова "Дев'ятаєв", який скоро вийде в прокат в РФ.

У кліпі німецький музикант то зображує естрадного виконавця в строгому костюмі, співаючого в темному залі, то запускає модель літака, то піднімається в небо за штурвалом літака Р-39 Aerocobra.

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Автор: Олег Давигора