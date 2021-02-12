Популярна українська співачка Тіна Кароль представила пісню "Скандал" і кліп на неї.
Відповідне відео опубліковано на YouTube- каналі артистки.Читайте такожТіна Кароль заінтригувала мережу: "Почнемо зі скандалу?"
У новій композиції Тіна зазвучала по-новому: зухвалі слова, незвичний для її творчості біт. Дивує в новій відеороботі Кароль і її образ: ніжний та ліричний вона змінила на відверто сексуальний.
Так, в кадрі поп-зірка постає в обтислому комбінезоні. На відео можна помітити багато відверто сексуальних рухів Тіни, що, безсумнівно, дивує.
"Почнемо зі "Скандалу"? Звільнимося від власних перешкод? У цій пісні я залишилася жіночною у почуттях, але стала холоднокровною у своїх висновках", - написала Кароль в Instagram.
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