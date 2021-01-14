Роботи будуть регулярно перевіряти кожного члена знімальної групи, роблячи тести на COVID-19.

Голлівудський актор Том Круз купив двох роботів, які будуть стежити за ситуацією на знімальному майданчику фільму «Місія нездійсненна 7».

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За словами інсайдерів, покупка роботів коштувала йому чималих грошей. Вони будуть регулярно перевіряти кожного члена знімальної групи, роблячи тести на COVID-19, і «патрулювати» приміщення під час зйомок.

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Нещодавно в мережу просочилася запис, як Том Круз обматюкав своїх підлеглих.

Причиною інциденту стало те, що його підлеглі на майданчику не дотримуються дистанції та не носять захисні маски.

Як відомо, зйомки нової частини «Місії нездійсненної» доводилося кілька разів переносити через пандемію коронавірусу.

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Автор: УНІАН