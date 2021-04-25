Зіркового тренера Монатіка вразив виступ Паучека.

Учасник команди Діми Монатіка Тьома Паучек відкрив суперфінал шоу "Голосу країни-11". Він потужно виконав хіт "Океану Ельзи" "Там, де нас нема".

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Після виступу зірковий тренер сказав Тьомі, що він - дійсно "голос країни", він - готовий артист.

Проголосувати за Паучека можна смс-повідомленням із кодом 11 на номер 7914 та дзвонити на номер 0900 9000 11. У додатку 1+1 video є можливість відправити супер-голос, який дорівнює семи звичайним голосам.

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Автор: Ольга Робейко