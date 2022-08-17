У цій добірці ви точно знайдете щось для себе.

Серіали - це окремий вид творчості, який дуже затягує і часом позбавляє сну. Пропонуємо вам подивитися 5 класних серіалів, від яких неможливо відірватися.

"13 причин чому"

У центрі сюжету школяр Клей Дженсен. Його однокласниця здійснює самогубство, а пізніше Клей знаходить коробку, в якій 7 касет, записаних Ханною. Там вона називає 13 причин, чому зважилася на самогубство, і Клей - одна з них. Хлопцеві належить зрозуміти, чому так сталося, але шлях до правди буде нелегким.

"Еліта"

Однокласники Самуель, Надя і Крістіана переходять в нову школу після того як в їхній обвалився дах. Але потрапляють вони не в звичайний навчальний заклад, а в елітний, де навчаються одні мажори. І це буде найбільшим для них випробуванням, бо однокласники одразу ж не взлюбили новачків.

"Один з вас бреше"

П'ятеро старшокласників завинили в школі, тому вчитель вирішив покарати їх і залишити після уроків. Але додому повернулися тільки четверо, а одного з них знайдуть мертвим. Не виживе Саймон, який був шкільним ізгоєм. У зв'язку з недоброзичливою атмосферою у хлопця почалися проблеми з психікою. Він жорстоко мстився всім своїм кривдникам. Хто його вбив - дивіться в серіалі.

"Дівчата Гілмор"

У центрі сюжету проекту мати-одиначка Лорелай Вікторія Гілмор і її дочка Лорелай "Рорі" Лі Гілмор, що живуть в маленькому мальовничому містечку неподалік від Гарварда. На перший погляд головних героїнь можна прийняти за сестер. Вони ліпші подруги, поділяють практично все - від поглядів на світ до смаків в їжі, музиці і кіно.

"Американський вандал"

Серіал показує, як розголос того чи іншого вчинку може вплинути на долю людини. Одного разу на парковці однієї з американських шкіл виявили розмальовані автомобілі. Підозра одразу ж падає на одного учня. І тоді керівництво школи починає своє розслідування.

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