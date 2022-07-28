Пропонуємо вам топ-5 цікавих фільмів у вашу "скарбничку".

Дивитися фільми, створені на реальних подіях, куди цікавіше, ніж ті, які знімають за вигаданим сюжетом. Цього разу пропонуємо вам зануритися в правдивий кіносвіт, і дізнатися нові життєві історії.

"Батьківство"

Тема, яку розкриває цей фільм, дуже несамовита. Молодий чоловік рано став вдівцем і йому доводиться поодинці справлятися з дитиною. "Батьківство" вам покаже, яким буває життя самотніх людей з дітьми і як пережити найскладніші етапи.

"Спіймай мене, якщо зможеш"

Агент ФБР докладає всіх зусиль, щоб посадити у в'язницю спритного шахрая Френка Ебегнейла. Френк не тільки тікає від переслідування, але і від душі насолоджується гонитвою.

"Богемна рапсодія"

Цей біографічний фільм про стрімкий зліт і особисту боротьбу розповідає, як сором'язливий невдаха перетворився на легендарного Фредді Мерк'юрі з групи Queen.

"Ігри розуму"

Цей фільм розповість про геніального математика, який попри шизофренію робить великі наукові відкриття.

"Еверест"

1996 рік. Конкуруючі групи альпіністів намагаються підкорити Еверест, але коли на вершині підіймається снігова буря, їм доводиться боротися за своє життя.

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