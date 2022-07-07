У цьому списку є як сучасні фільми, так і старі.

Якщо ви давно шукали гарне кіно на вечір, то ми готові запропонувати вам кілька варіантів. Обіцяємо, що ви дізнаєтеся багато нового з цих кінострічок.

"Доктор Стрейнджлав"

Ця картина розповість про генерала ВПС США, який посилає ескадрилью бомбардувальників з ядерною зброєю бомбити СРСР. Фільм дивиться на одному диханні, оскільки в ньому присутня сатира.

"Заводний апельсин"

"Заводний апельсин" - це фільм-аналіз злочинності серед молоді. Стрічка зачіпає філософські, моральні та релігійні проблеми свободи, волі, деградації інституту сім'ї та втручання держави в життя людини.

"Неоновий демон"

У центрі сюжету провінціалка Джессі, яка мріє стати моделлю. Вона відправляється в Лос-Анджелес, щоб підкорити світ моди, але конкуренція в цій сфері виявилася занадто сильною і жорстокою.

"Микита"

Ця картина вийшла на великий екран ще в 1990 році. Картина розповідає про молоду наркоманку. У неї є два шляхи - потрапити до в'язниці або померти через залежність. Одного разу їй пропонують співпрацю з розвідкою і, звичайно, вона погоджується. Хоч і не хоче цього.

"Молодий Франкенштейн"

Молодий доктор Фредерік Франкентшейн, онук Віктора Франкенштейна, який неймовірно соромиться своєї близької спорідненості зі знаменитим бароном, відправляється в Трансільванію, щоб вступити у володіння замком, залишеним дідом йому в спадок.

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