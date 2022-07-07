Якщо ви давно шукали гарне кіно на вечір, то ми готові запропонувати вам кілька варіантів. Обіцяємо, що ви дізнаєтеся багато нового з цих кінострічок.
"Доктор Стрейнджлав"
Ця картина розповість про генерала ВПС США, який посилає ескадрилью бомбардувальників з ядерною зброєю бомбити СРСР. Фільм дивиться на одному диханні, оскільки в ньому присутня сатира.
"Заводний апельсин"
"Заводний апельсин" - це фільм-аналіз злочинності серед молоді. Стрічка зачіпає філософські, моральні та релігійні проблеми свободи, волі, деградації інституту сім'ї та втручання держави в життя людини.
"Неоновий демон"
У центрі сюжету провінціалка Джессі, яка мріє стати моделлю. Вона відправляється в Лос-Анджелес, щоб підкорити світ моди, але конкуренція в цій сфері виявилася занадто сильною і жорстокою.
"Микита"
Ця картина вийшла на великий екран ще в 1990 році. Картина розповідає про молоду наркоманку. У неї є два шляхи - потрапити до в'язниці або померти через залежність. Одного разу їй пропонують співпрацю з розвідкою і, звичайно, вона погоджується. Хоч і не хоче цього.
"Молодий Франкенштейн"
Молодий доктор Фредерік Франкентшейн, онук Віктора Франкенштейна, який неймовірно соромиться своєї близької спорідненості зі знаменитим бароном, відправляється в Трансільванію, щоб вступити у володіння замком, залишеним дідом йому в спадок.