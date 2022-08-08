Пропонуємо вам подивитися 5 фільмів за участю оскароносної актриси.

Голлівудська актриса Джессіка Честейн не тільки талановита в своїй сфері, але і є дуже доброю людиною. Зірка не залишилася осторонь від війни в Україні і відвідала нашу країну, щоб висловити підтримку українському народу.

На честь цієї події пропонуємо вам подивитися найкращі фільми, які прославили Джесіку Честейн на весь світ.

"Древо життя"

Зйомки в драмі "Древо життя" стали справжнім проривом для Честейн. За роль у цьому фільмі вона отримала "Золоту пальмову гілку".

У центрі сюжету 11-річний Джек, який спостерігає за добродушними вчинками своєї мами в той час як батько намагається навчити його ставити на перше місце себе. Кожен з батьків намагається переманити Джека на свою сторону. Але одного разу дитина стикається з болем, стражданнями і смертю, і тепер йому належить по-новому поглянути на світ.

"Укриття"

Кертіс - простий робітник, який живе в невеликому містечку в штаті Огайо разом зі своєю безробітною дружиною Самантою і дочкою Ханною, яка нещодавно втратила слух. Їх життя протікає цілком щасливо, поки Кертіс не починає бачити ночами апокаліптичні сни про велику грозу з торнадо, які загрожують життю його сім'ї. Кожен раз на ранок він відчуває себе не в своїй тарілці і починає сумніватися, чи не сходить він з розуму. У міру того, як це триває, Кертіс вирішує побудувати у дворі надійне штормове укриття, яке повинно вберегти його сім'ю і його самого від небезпеки, що насувається.

"Прислуга"

І хоч в цьому фільмі Честейн зіграла другорядну роль, вона все ж була номінована на премії "Оскар", BAFTA і "Золотий глобус".

Події фільму переносять нас в штат Міссісіпі в 1960-і роки під час руху за громадянські права чорношкірих в США. Так, головна героїня Скітер після закінчення університету мріє стати письменницею і знайти популярність. Але пристойній дівчині з Півдня в ті часи варто було думати про те, як вийти заміж і займатися будинком, а не про те, як будувати кар'єру.

"Мама"

Для Джесіки Честейн роль в цьому фільмі стала незвичною, адже до цього вона знімалася в основному в драмах. А цього разу їй довелося перевтілитися і грати у фільмі жахів.

У центрі сюжету дві дівчинки, які прожили в покинутій хатині в гущавині лісу п'ять років. Одного разу їх знаходить молода подружня пара, яка опинилася їх родичами. Але дівчата не самотні, у них є мама, і вона приходить з темряви.

"Небезпечна гра Слоун"

Елізабет Слоун - найбільш затребуваний лобіст і найсексуальніша дівчина політичного бізнесу США. Вона веде політичні ігри і спритно маніпулює оточуючими. Завдяки такій своїй якості, вона ніколи не програє. Але як тільки їй попадається найскладніша справа в кар'єрі, вона розуміє, що ціна перемоги може бути занадто високою.

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