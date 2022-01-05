Прем'єра фільму в українських кінотеатрах запланована на 17 лютого.

Вийшов офіційний локалізований трейлер нової комедії "Дог" (Dog) з Ченнінгом Татумом ("Мачо і ботан", "Супер Майк", "Мерзенна вісімка", "Удача Логана", "Персонаж").

Як повідомляє vlg.film, прем'єра фільму в українських кінотеатрах запланована на 17 лютого.

Читайте такожКіану Рівз зніметься в серіалі про маніяка: що відомоКартина розповість історію дружби армійського рейнджера Бріггса і військового собаки на прізвисько Лулу. Разом вони подорожують по Тихоокеанському узбережжю, щоб встигнути на похорон їхнього спільного найкращого друга і дресирувальника. У цій подорожі Бріггсу доведеться знайти спільну мову зі норовливою, але відданою собакою, а також дещо переосмислити у своєму житті.

Відзначимо, виконавець головної ролі Ченнінг Татум виступив в комедії "Дог" не тільки в якості актора і продюсера, але також вперше став спів-режисером картини. Нова комедія стала спільним режисерським дебютом для Татума і його давнього друга – сценариста Ріда Кароліна, який працював раніше разом з Татумом над франшизами "Супер Майк" і "Мачо і ботан".

Також у фільмі зіграли Білл Берр ("Мандалорець", "Король Стейтен Айленда"), К'Оріанка Кілчер ("Йеллоустоун", "Новий Світ", "Алієніст") і Джейн Адамс ("Хитрощі", "Твін Пікс", "Вічне сяйво чистого розуму").

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