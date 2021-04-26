В український прокат фільм вийде 9 грудня 2021 року / кадр з фільму
У мережі опублікували тизер-трейлер нового фільму Стівена Спілберга "Вестсайдська історія" – адаптація відомого бродвейського мюзиклу 1957 року. В основі сюжету лежить п'єса Вільяма Шекспіра "Ромео і Джульєтта". Фільм розповість про кохання між чоловіком і дівчиною з ворожих угруповань Нью-Йорка.
Головних героїв картини Марію і Тоні зіграють Рейчел Зеглер і Енсел Елгорт. Сценаристом проекту виступить Тоні Кушнер.
кадр з фільму
кадр з фільму
В український прокат фільм вийде 9 грудня 2021 року.
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