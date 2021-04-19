Шестисерійний проект розповість про вбивство шести осіб, чиї тіла були розчленовані і зшиті у формі одного тіла під назвою "Ганчіркова лялька".

Американський канал AMC і британський Alibi визначилися з виконавцями головних ролей у кримінальній драмі "Ragdoll" ("Ганчіркова лялька").

Про це повідомляє Deadline.

В основу сценарію ляже дебютний роман Деніела Коула, адаптацією якого займеться Фредді Сайборн ("Вбиваючи Єву").

Шестисерійний проект розповість про вбивство шести осіб, чиї тіла були розчленовані і зшиті у формі одного тіла під назвою "Ганчіркова лялька".

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Вбивця насміхається над поліцією, відправивши їй список з іменами наступних жертв, однією з яких є детектив поліції Нейтан Роуз (Ллойд-Хьюз).

У фільмі знімуться Люсі Хейл ("Довічний вирок"), Генрі Ллойд-Хьюз ("Нерегулярні частини") і Талісса Тейшейра ("Встигнути за два тижні").

Виробництво серіалу починається в Лондоні найближчими днями.

Права на видання книги, яку видавці і продюсери називають "винятковою" і "неймовірною", продані в більш ніж 30 країн. Роман має два продовження: "Кат" (2018) і "Кінець гри" (2019).

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Автор: Денис Прядко