Американський канал AMC і британський Alibi визначилися з виконавцями головних ролей у кримінальній драмі "Ragdoll" ("Ганчіркова лялька").
Про це повідомляє Deadline.
В основу сценарію ляже дебютний роман Деніела Коула, адаптацією якого займеться Фредді Сайборн ("Вбиваючи Єву").
Шестисерійний проект розповість про вбивство шести осіб, чиї тіла були розчленовані і зшиті у формі одного тіла під назвою "Ганчіркова лялька".
Читайте такожУ новому фільмі про Індіану Джонса зніметься Мадс Міккельсен
Вбивця насміхається над поліцією, відправивши їй список з іменами наступних жертв, однією з яких є детектив поліції Нейтан Роуз (Ллойд-Хьюз).
У фільмі знімуться Люсі Хейл ("Довічний вирок"), Генрі Ллойд-Хьюз ("Нерегулярні частини") і Талісса Тейшейра ("Встигнути за два тижні").
Виробництво серіалу починається в Лондоні найближчими днями.
Права на видання книги, яку видавці і продюсери називають "винятковою" і "неймовірною", продані в більш ніж 30 країн. Роман має два продовження: "Кат" (2018) і "Кінець гри" (2019).
Вас також можуть зацікавити новини:
- Мультфільм "Душа" отримав головний приз премії "Енні"
- Названо найкасовіший фільм за час пандемії
- Репер Снуп Догг зіграє у вампірському трилері "Денна зміна"
- Розкрито подробиці фільму про Фуріоса з "Божевільного Макса"
Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram