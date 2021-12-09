Дует TOBIZDA випустили пісню українською мовою.

Травесті-діва Монро є учасницею дуету TOBIZDA, який випускає гумористичні треки. Цього разу вони вирішили порадувати своїх шанувальників новорічною піснею, яку записали українською мовою.

Після прослуховування треку "Новорічна" вам зовсім не захочеться працювати. Одразу з'являються інші бажання - прикрасити ялинку, закупитися вкусняшками і вже починати святкувати Новий рік, до якого залишилися 22 дні.

Що з приводу пісні думають слухачі, ми поки не знаємо. Дует вирішив приховати коментарі на своєму YouTube-каналі, але гарний настрій вам точно гарантовано.

Нагадаємо, раніше травесті-діва Монро приголомшила своїм зовнішнім виглядом. Шанувальники прийшли в захват від нового знімка Монро і навіть порівняли її з американською співачкою Джей Ло.

Справжнє ім'я Монро - Олександр Федяєв. Вона не тільки телеведуча, актриса, співачка, блогер, а й перша, хто відкрито заявила про себе, як про трансгендерного представника шоу-бізнесу в Україні.

У 2020 році була співведучою на онлайн-трансляції 92-ї церемонії вручення кінопремії Оскар. З січня 2020 є співведучою в програмі "Зірковий шлях". До того ж вела невелику рубрику в цій же програмі, яка називалася "В пику від Монро".

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Автор: Діана Могилєвич