Бразильська стрімінгова платформа Globoplay випустила перший сезон шоу "Бездушні" (Desalma). Це багатосерійний хоррор на основі слов'янської міфології.
Як повідомляє DTF, шоу вирізняється репертуаром українських народних пісень, а сюжет оповідає про зникнення людей у день містичного свята Івана Купала.
У трейлері героїня серіалу співає українську пісню "Розпрягайте, хлопці, коні", а хлопчик у вишиванці їсть кривавий борщ.
В українському Інтернеті думки з приводу серіалу розділилися - одні хвалять його за інтерес до української культури, в той час як інші лають за «клюкву» - тобто стереотипні уявлення про слов'янський побут і ментальність.
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