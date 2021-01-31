У Бразилії зняли хоррор про свято Івана Купала / скріншот з відео

Бразильська стрімінгова платформа Globoplay випустила перший сезон шоу "Бездушні" (Desalma). Це багатосерійний хоррор на основі слов'янської міфології.

Як повідомляє DTF, шоу вирізняється репертуаром українських народних пісень, а сюжет оповідає про зникнення людей у день містичного свята Івана Купала.

У трейлері героїня серіалу співає українську пісню "Розпрягайте, хлопці, коні", а хлопчик у вишиванці їсть кривавий борщ. 

В українському Інтернеті думки з приводу серіалу розділилися - одні хвалять його за інтерес до української культури, в той час як інші лають за «клюкву» - тобто стереотипні уявлення про слов'янський побут і ментальність.

Більше новин на тему

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Дмитро Захаров