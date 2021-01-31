У трейлері шоу героїня співає українську пісню "Розпрягайте, хлопці, коні".

Бразильська стрімінгова платформа Globoplay випустила перший сезон шоу "Бездушні" (Desalma). Це багатосерійний хоррор на основі слов'янської міфології.

Як повідомляє DTF, шоу вирізняється репертуаром українських народних пісень, а сюжет оповідає про зникнення людей у день містичного свята Івана Купала.

У трейлері героїня серіалу співає українську пісню "Розпрягайте, хлопці, коні", а хлопчик у вишиванці їсть кривавий борщ.

В українському Інтернеті думки з приводу серіалу розділилися - одні хвалять його за інтерес до української культури, в той час як інші лають за «клюкву» - тобто стереотипні уявлення про слов'янський побут і ментальність.

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Автор: Дмитро Захаров