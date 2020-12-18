Багато хто впевнений, що показувати англійську королеву в такому образі — неправильно.

У мережі не вщухає обговорення міні-серіалу британського телеканалу Channel 5 про життя Анни Болейн. Головну роль у ньому зіграє темношкіра актриса Джоді Тернер-Сміт.

Читайте також"Оскар": до церемонії не допустять фільми без участі темношкірих і представників ЛГБТТе, що в королеву перевтілиться темношкіра зірка, неабияк обурило мережу. Хейтери розкритикували таке рішення авторів серіалу.

Багато хто впевнений, що показувати англійську королеву в такому образі — неправильно. Вони вимагають підібрати на цю роль іншу актрису.

"Анна Болейн була білошкірою. Смішно показувати її іншою", "Шкода! А як же історія?", "Не можу дочекатися, коли Мел Гібсон зіграє Манделу", "Світ збожеволів", "Як світ відреагує, якщо біла людина зіграє Мартіна Лютера Кінга? Це нонсенс", - пишуть у мережі.

Подивитися кадри зі зйомок серіалу можна за лінком.

Серіал про Анну Болейн: що відомо

Раніше автори серіалу оголосили ім'я головної актриси, яка зіграє Анну Болейн, - Джоді Тернер-Сміт. Назва проекту наразі невідома. Найімовірніше, серіал буде називатися "Анна Болейн".

Дата виходу міні-серіалу також залишається невідомою.

Хто така Анна Болейн

Анна Болейн — друга дружина короля Англії Генріха VIII й мати королеви Єлизавети I.

Шлюб Генріха та Анни, а також її страта, зробили її ключовою фігурою політичних і релігійних потрясінь, що поклали початок Реформації в Англії.

Раніше в мережі розгорілися суперечки довкола кіноадаптації "Русалочки": на роль головної героїні Аріель була затверджена чорношкіра співачка Хейлі Бейлі.

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Автор: Ольга Робейко