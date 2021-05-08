Над біографічним серіалом про знамениту акторку Памелу Андерсон працює режисер Крейг Ґіллеспі.

У мережі з'явилися перші кадри біографічного серіалу про знамениту Памелу Андерсон під назвою Pam and Tommy.

Читайте також"Не вилазили з ліжка": Памела Андерсон дала перше інтерв'ю після шостого весілляНад біографічним серіалом про знамениту акторку Памелу Андерсон працює режисер Крейг Ґіллеспі («Я, Тоня»)

Як повідомляє видання Vertigo, яке оприлюднило знімки, Андерсон зіграє Лілі Джеймс, а її екс-чоловіка Томмі Лі - Себастіан Стен.

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Автор: Ірина Погоріла