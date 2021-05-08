Головні ролі у серіалі зіграють Лілі Джеймс та Себастіан Стен \Vertigo
У мережі з'явилися перші кадри біографічного серіалу про знамениту Памелу Андерсон під назвою Pam and Tommy.
Читайте також"Не вилазили з ліжка": Памела Андерсон дала перше інтерв'ю після шостого весілляНад біографічним серіалом про знамениту акторку Памелу Андерсон працює режисер Крейг Ґіллеспі («Я, Тоня»)
Як повідомляє видання Vertigo, яке оприлюднило знімки, Андерсон зіграє Лілі Джеймс, а її екс-чоловіка Томмі Лі - Себастіан Стен.
Вас також можуть зацікавити новини
- Серіал кращий: Памела Андерсон дала оцінку фільму "Рятувальники Малібу" з Двейном Джонсоном
- Періс Хілтон і Памела Андерсон зіграють у слешері про самоізоляцію
- Названо переможців премії Гільдії режисерів США
Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram