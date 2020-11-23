Disney пропонують запустити Іграшки та мерч з "новим героєм" серіалу.

Любителі серіалу "Мандалорець" помітили в п'ятій серії другого сезону цікавий кіноляп: в кадр потрапив член знімальної групи. Фігуру чоловіка в джинсах і футболці можна помітити на задньому плані в одній зі сцен.

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Користувачі соцмереж відреагували на ляп постановників з гумором і взялися робити меми. "Нового персонажа" саги нарекли Jeans Guy.

Деякі навіть вирішили продумати для нього місце в лорі Всесвіту і приписали йому звання адмірала (Admiral Jeff Blue-Jeans). Компанії Disney тим часом пропонують запустити Іграшки та мерч з новим героєм "Мандалорця".

Користувачі також пригадали інший відомий кіноляп - стаканчик з кавою, який потрапив в одну зі сцен фінального сезону «Гри престолів».

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Автор: Дмитро Захаров