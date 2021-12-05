Ірина Мерлені здивувала не тільки глядачів, а й суддів.

39-річна українська спортсменка, яка виступає у вільній боротьбі, олімпійська чемпіонка Ірина Мерлені взяла участь у талант-шоу "Україна має талант".

Дівчина підкорила глядачів і суддів чуттєвим танцем на пілоні під пісню Стінга "Shape Of My Heart". Її виступ став справжнім відкриттям, адже від жінки, яка отримала золото в чоловічому виді спорту, такого ніхто не очікував.

З дитинства Ірині подобалися Джекі Чан і Брюс Лі. З чотирьох років вона займається професійно спортом. Кілька разів вона кидала спорт, була чиновником, вийшла заміж і народила двох синів.

Читайте такожПереможець "Танців з зірками" зізнався у зраді дружині з партнеркоюЯкраз в період роботи чиновником вона почала займатися зумбою, а потім вирішила спробувати себе в pole dance. Свої вміння Ірина і продемонструвала на талант-шоу.

Суддя Сергій Притула ледь не заплакав, а Ксенія Мішина і Женя Кот дивилися на Мерлені із захопленням. В результаті вона отримала три схвалення від суддів і пройшла далі.

Нагадаємо, вульгарна пісня учасниці про Україну обурила суддів шоу "Україна має талант".

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Автор: Діана Могилєвич