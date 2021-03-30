Україна виступить на Євробаченні-2021 у першому півфіналі

Група Go_a виступить під 15 номером.

Сьогодні, 30 березня, стало відомо, які країни в якому півфіналі виступатимуть. Першими виступлять представники Литви, Словенії та Росії. А ось український гурт Go_a покаже номер у першому півфіналі, але п'ятнадцятими. Євробачення 2021: що відомо Конкурс відбудеться в Роттердамі в травні

Півфінали пройдуть 18 і 20 травня, а фінал – 22 травня

Результати жеребкування півфіналів скасованого конкурсу залишаються в силі

Для участі в шоу всі переможці відборів повинні представити нові пісні. Від України на конкурс поїде гурт Go_A з піснею "Шум" Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram Автор: Діана Могилєвич

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