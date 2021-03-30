Україна виступить у першому півфіналі / фото pixabay.com
Сьогодні, 30 березня, стало відомо, які країни в якому півфіналі виступатимуть.
Першими виступлять представники Литви, Словенії та Росії. А ось український гурт Go_a покаже номер у першому півфіналі, але п'ятнадцятими.
instagram.com/eurovision
instagram.com/eurovision
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