Україна виступить у першому півфіналі / фото pixabay.com

Сьогодні, 30 березня, стало відомо, які країни в якому півфіналі виступатимуть.

Першими виступлять представники Литви, Словенії та Росії. А ось український гурт Go_a покаже номер у першому півфіналі, але п'ятнадцятими.

instagram.com/eurovision
instagram.com/eurovision

Євробачення 2021: що відомо

  • Конкурс відбудеться в Роттердамі в травні
  • Півфінали пройдуть 18 і 20 травня, а фінал – 22 травня
  • Результати жеребкування півфіналів скасованого конкурсу залишаються в силі
  • Для участі в шоу всі переможці відборів повинні представити нові пісні. Від України на конкурс поїде гурт Go_A з піснею "Шум"

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Автор: Діана Могилєвич