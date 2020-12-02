Диригентка зазначила, що нагорода від провідних німецьких критиків стала для неї несподіванкою.

Українка Оксана Линів отримала німецьку нагороду "Найкраща диригентка 2020 року".

Читайте такожНазвано найпопулярніші пісні та артисти в УкраїніПро це Линів повідомила у соцмережі. Диригентка в коментарях під дописом зазначила, що жюрі відзначило її постановку опери Бели Бартока "Замок Герцога Синя Борода" в Баварській державній опері.

"Неочікувана для мене нагорода Oper!Awards від провідних німецьких критиків, заснована оперним часописом Oper!Das Magazin. Нею в 20 різних категоріях відзначаються музичні колективи, оперні постановки та найяскравіші театральні митці. Сьогодні ми всі повинні були бути в Берліні, та через пандемію, церемонія нагородження була перенесена в онлайн формат", - написала Линів.

Раніше Оксана Линів стала першою жінкою-диригенткою найпрестижнішого оперного фестивалю світу.

Хто така Оксана Линів

Оксана Линів народилася 6 січня 1978 року в місті Броди Львівської області в сім'ї музикантів.

Перша жінка на посаді головного диригента Опери та філармонійного оркестру в місті Ґрац. Засновниця та художня керівниця фестивалю LvivMozArt, засновниця та головна диригентка Молодіжного симфонічного оркестру України/YsOU.

Оксана Линів працює з численними провідними оркестрами та оперними театрами Австрії, Німеччини, Чехії, Франції, Швейцарії, Іспанії, Швеції, Естонії, Угорщини, Румунії, Японії та України.

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Автор: Ірина Погоріла