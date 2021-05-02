Автором ідеї став співак Олександр Пономарьов.

До Великодня українські зірки заспівали тропар "Христос Воскрес" дванадцятьма мовами. Автором ідеї став співак Олександр Пономарьов.

Читайте такожУ Михайлівському соборі ПЦУ розпочалося Великоднє богослужіння (онлайн-трансляція)Відео опубліковано на офіційному каналі артиста в YouTube.

Окрім Пономарьова, у проекті взяли участь Віктор Павлік, Тоня Матвієнко, Оля Цибульська, Віталій Козловський, Тарас Тополя, Арсен Мірзоян, Наталя Холоденко, Злата Огнєвіч і DZIDZIO. До них приєдналися оперний співак Хе Му та настоятель монастиря в Грузії схиархімандрит отець Серафим.

Мелодію для пісні створив Пономарьов.

"Вперше у світі уніфікований пасхальний піснеспів "Христос Воскрес", слова якого сотні років не змінювалися, звучить однією мелодією, написаною Олександром Пономарьовим. "Христос Воскрес!" виконують у всьому світі, але під різну музику. Пономарьов створив єдину мелодію на всіх і зібрав дванадцять вітчизняних та міжнародних знаменитостей! Така практика використовується вперше у світі: традиційна пісня, що записана різними мовами, прозвучить на одну мелодію", - йдеться в описі до відео.

Над партитурою для оркестру та хоровим аранжуванням працював Дмитро Коновалов. За хорове звучання відповідав оркестр та хор Заслуженого Академічного Ансамблю пісні й танцю Збройних Сил України під керівництвом диригента Дмитра Антонюка. Також у проекті взяли участь дитячий хор Art music school ZABAVA і бандуристка Marina Krut.

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Автор: Катерина Комолова