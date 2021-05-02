До Великодня українські зірки заспівали тропар "Христос Воскрес" дванадцятьма мовами. Автором ідеї став співак Олександр Пономарьов.
Читайте такожУ Михайлівському соборі ПЦУ розпочалося Великоднє богослужіння (онлайн-трансляція)Відео опубліковано на офіційному каналі артиста в YouTube.
Окрім Пономарьова, у проекті взяли участь Віктор Павлік, Тоня Матвієнко, Оля Цибульська, Віталій Козловський, Тарас Тополя, Арсен Мірзоян, Наталя Холоденко, Злата Огнєвіч і DZIDZIO. До них приєдналися оперний співак Хе Му та настоятель монастиря в Грузії схиархімандрит отець Серафим.
Мелодію для пісні створив Пономарьов.
"Вперше у світі уніфікований пасхальний піснеспів "Христос Воскрес", слова якого сотні років не змінювалися, звучить однією мелодією, написаною Олександром Пономарьовим. "Христос Воскрес!" виконують у всьому світі, але під різну музику. Пономарьов створив єдину мелодію на всіх і зібрав дванадцять вітчизняних та міжнародних знаменитостей! Така практика використовується вперше у світі: традиційна пісня, що записана різними мовами, прозвучить на одну мелодію", - йдеться в описі до відео.
Над партитурою для оркестру та хоровим аранжуванням працював Дмитро Коновалов. За хорове звучання відповідав оркестр та хор Заслуженого Академічного Ансамблю пісні й танцю Збройних Сил України під керівництвом диригента Дмитра Антонюка. Також у проекті взяли участь дитячий хор Art music school ZABAVA і бандуристка Marina Krut.
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