До виконання треку долучилися Потап, гурт MOZGI, Сергій Бабкін, DOROFEEVA, Тарас Тополя, Alina Pash та Юлія Саніна.

Українські зірки шоу-бізнесу створили музичний сингл «Вальс 86», присвячений 35-й річниці катастрофи на Чорнобильській АЕС.

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До виконання треку долучилися Потап, гурт MOZGI, Сергій Бабкін, DOROFEEVA, Тарас Тополя, Alina Pash, Юлія Саніна. Слова та музику написали сучасні українські автори та виконавці: заслужений артист України Олексій Потапенко, Володимир Кагарлик, Інга Кагарлик та Аліна Паш.

Музичний трек "Вальс 86" про пам’ять трагедії 26 квітня 1986 року, про помилки, біль, життя та сліди, які залишилися навічно.

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Автор: Катерина Лиманська