Відео зняли та змонтували на смартфоні.

Переможець національного відбору на Євробачення, електро фолк-гурт Go­_A, який представлятиме Україну в конкурсі у 2021 році, презентував нову пісню «Шум» та кліп до неї.

Читайте такожНа Євробаченні вперше прозвучить пісня українською - переможці нацвідбору Go_AТрек виконавці опублікували на своїй сторінці у Facebook.

«Маніфест у формі музичного бачення наших предків про світобудову. Символічно водимо «Шум», як потребу в об’єднанні заради спільної мети. Разом ми можемо все - пам’ятаймо про це та не забуваймо цінувати те, що маємо», – зазначили музиканти.

Відомо, що відео було знято та змонтовано на смартфоні. Режисери – Іван Буянський та група Go_A. Музиканти в кліпі одягнені у захисні костюми.

Нова пісня Go­_A: кліп

Євробачення-2021: що відомо

Конкурс відбудеться у Роттердамі у травні.

Півфінали пройдуть 18 і 20 травня, а фінал – 22 травня.

Результати жеребкування півфіналів скасованого конкурсу залишаються чинними.

Для участі у шоу усі переможці відборів мають представити нові пісні.

Переможець українського відбору гурт Go_A вже визначився з конкурсною піснею.

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Катерина Шварц