В український прокат мультфільм вийде 28 листопада 2024 року.

Кінокомпанія Walt Disney Pictures представила перший трейлер анімаційного мюзиклу "Ваяна 2" (Moana 2), що є продовженням хітового мультфільму 2016 року. Одного з головних героїв в обох частинах в оригіналі озвучив Дуейн "Скеля" Джонсон (франшизи "Джуманджі", "Форсаж", фільм "Чорний Адам").

У новому фільмі доньку полінезійського вождя Ваяна та напівбог Мауї знову відправляються у захопливу подорож разом з командою не зовсім звичайних моряків. Пригода починається з несподіваного поклику від пращурів-мандрівників, який веде Ваяну до далеких морів Океанії. У давно забутих і небезпечних водах на неї чекають надзвичайні пригоди.

Режисером анімації став Дейв Деррік-молодший, для якого це повнометражний режисерський дебют.

Музику до мультфільму створили лауреатки премії "Ґреммі" Ебіґейл Барлоу та Емілі Бер, номінант на премію "Ґреммі" Опетая Фоай та володар трьох "Ґреммі" – Марк Мансіна.

Як повідомила прес-служба Kinomania Film Distribution, в український прокат анімаційний фільм "Ваяна 2" вийде 28 листопада 2024 року.

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