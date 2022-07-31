У матеріалі УНІАН ви дізнаєтеся, як починалися стосунки султана Сулеймана і Хюррем, про їхнє нелегке життя, від чого помер правитель і хто його замінив, а також куди пропала Мер'єм Узерлі.

"Величне століття" - це гостросюжетний телесеріал в жанрі історичної драми за сценарієм Мерал Окай і Йилмаза Шахіна. Його сюжет натхненний реальними подіями, він оповідає про життя Османської імперії в період правління султана Сулеймана Величного і його стосунках зі слов'янською рабинею Роксоланою.

Серіал оповідає про найбільш помітні події правління султана і про його взаємини з наложницею слов'янського походження Олександрою, яка прийняла іслам і отримала ім'я Хюррем. Олександра була полонена кримськими татарами в її рідному місті і в 1520 році була переправлена в Стамбул, де опинилася в палаці молодого султана Сулеймана. Ставши улюбленою наложницею, а пізніше дружиною султана, Хюррем нейтралізує всіх, хто може перешкодити в реалізації її амбіцій в султанаті.

Кажуть, що у Сулеймана і Хюррем була різниця у віці аж 8 років, але це не завадило їм побудувати стосунки. Він дуже трепетно до неї звертався, а які листи писав.

"Дорога моя, пані мого серця і віршованого рядка, мій Стамбул, мій Караман, земля моя Грецька, мій Бадахшан, мій Кипчаг, мій Багдад, мій Хорасан..."- писав Сулейман своїй коханій.

При цьому не можна сказати, що їхні стосунки були воістину щасливими. За даними різних істориків, які знають про Османську імперію не з чуток, султан дійсно кохав Хюррем, а ось вона, скоріше, використовувала його в корисливих цілях. Мабуть, таке ставлення колишньої наложниці не сильно подобалося султану, тому з часом він почав шукати розраду в інших жінках.

Кого по-справжньому кохав султан Сулейман

Виявляється, що Хюррем була не єдиною коханою жінкою султана. У більш зрілому віці вона вже не завжди могла приходити в його покої, тому періодично його розважали молоденькі наложниці. А коли Хюррем і зовсім серйозно захворіла, він всю свою увагу перемикнув на 16-річну наложницю Мерзібе-хатун. До слова, коли у султана повинна була відбутися зустріч з сином, він взяв з собою саме молоденьку красуню, а не хвору дружину.

Але вже через два роки Мерзібе-хатун померла. Не виключено, що руку до цього доклала саме Хюррем, оскільки вона була дуже ревнивою і не могла допустити, щоб інша жінка завоювала серце її чоловіка. А пізніше помер і сам султан Сулейман.

Від чого помер султан Сулейман

Навіть попри хворобу дружини і смерть коханки, султан продовжував відвойовувати території. Останній його похід був до Угорщини, але там сили вже почали його залишати. Останнім часом його мучили страшні болі в ногах. Лікарі давали йому опіум, але навіть він не допоміг правителю. В результаті він віддає наказ захопити фортецю Сігетвар до світанку і засинає, чуючи голос свого найкращого друга Ібрагіма, але на ранок вже не прокидається.

Хто правив після султана Сулеймана

Історики стверджують, що престол повинен був зайняти старший син султана, але у долі на цей рахунок були інші плани. Після смерті Сулеймана під час походу поблизу угорського Сігетвара в 1566 році, на османський престол зійшов його син Селім II, єдиний хто залишився в живих.

Також у Сулеймана залишилися й інші діти. Кажуть, що він був дуже плідний і за своє життя справив на світ 11 діточок – 9 синів і 2 дочок. Але в "Величному столітті" ми можемо побачити тільки шістьох з них. У реальності доля всіх його дітей була трагічною, крім старшого сина, який і зайняв престол.

Зникнення Хюррем: куди вона пропала

Ніяких свідчень про те, що Хюррем пропала в реальному житті немає. Тому, швидше за все, це вигадка сценаристів серіалу "Величне століття". Згідно з сюжетом, Хюррем-султан стала жертвою обману - викрадачі виманили її зі столиці звісткою про хворобу Селіма. Однак послання було фальшивим, в дорозі на жінку напали і викрали. Ймовірно, творці серіалу таким чином вирішили замінити актрису Мер'єм Узерлі на іншу.

Чому Мер'єм Узерлі пішла з "Величного століття"

Актриса довго мовчала про причини такого свого рішення, але пізніше таки зізналася, що була змушена покинути серіал через напружений ритм роботи. Вона заявила, що через нескінченні зйомки не відчуває себе щасливою.

Хто замінив Мер'єм Узерлі в "Величному столітті"

У 2013 році Вахіде Гердюм запросили знятися в серіалі "Величне століття", де вона замінила виконавицю головної ролі Мер'єм Узерлі. Шанувальники прийшли в подив від такого рішення сценаристів, адже Гердюм була набагато старше Узерлі, і не змогла так "вписатися" в серіал, як попередня зірка.

Як склалася доля Мер'єм Узерлі після відходу з "Величного століття"

Актриса неодноразово говорила про те, що завагітніла під час зйомок. Тоді її коханий, турецький бізнесмен наполягав на аборті. Але дівчина таки зважилася розірвати з ним стосунки і зробила вибір на користь майбутнього малюка. Вона говорила, що тоді її навіть відвідували думки про самогубство, але вона впоралася з глибокою депресією і зараз живе щасливо.

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