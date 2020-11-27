Новий склад гурту "ВІА ГРА" випустив кліп на пісню "Рикошет".
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Слова і музику пісні написав незамінний продюсер групи Костянтин Меладзе. Саму пісню презентували ще 23 жовтня цього року, а кліп випустили тільки через місяць.
Нагадаємо, що новими учасницями тріо стали 24-річна Уляна Синецька, конкурсантка проекту "X-Factor" Ксенія Попова і 19-річна учасниця "Дитячого Євробачення-2013" Софія Тарасова.
"Кліп ні про що! При чому тут взагалі бейсбол. Весь кліп: в машині посиділи, полежали, постояли, м'яч покидали, половили. Нічого цікавого", "Очікувала вогненний динамічний кліп з яким-небудь детективним сюжетом, в результаті бачу досить нудне відео без родзинки", - написали фанати.
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