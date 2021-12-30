Керрі-Енн Мосс могла б з'явитися в бойовику з напарником за "Матрицею".

Кіану Рівз впевнений, що у його колеги за "Матрицею" Керрі-Енн Мосс, яка зіграла Трініті, є потенціал для зйомок у бойовиках і трилерах. І вона не проти знятися у фільмі з ним.

Про це йшлося в інтерв'ю акторів для журналу People.

Читайте такожРежисер "Джона Віка" зніме фільм за мотивами гри Ghost of TsushimaКіану Рівз вважає, що якби Мосс з'явилася в новій частині франшизи "Джон Вік", це було б "здорово".

Сама Мосс сказала, що їй було б цікаво спробувати.

"Мені б дуже сподобалося... я почну практикуватися", - сказала акторка.

"Я почала чітко розуміти неймовірний дар Кіану розповідати історії через своє тіло. І я не розуміла цього до кінця, поки не заглибилася в історію Джона Віка зі своєю дитиною. Спостерігати за глибиною, яку Кіану може створити своїм тілом, - приголомшливий досвід для мене і мого сина", - додала вона.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що у 2022 році шанувальникам не варто чекати четверту частину популярної франшизи "Джон Вік".

Її прем'єра була запланована на 21 травня, але перенесена майже на рік - на 24 березня 2023 року, про що дистриб'ютор Lionsgate повідомив в тематичному ролику.